"Friese bruggen die op afstand worden bediend zijn veilig"

In Fryslân wordt de bediening van veel bruggen centraal aangestuurd. In Leeuwarden wordt op dit moment gewerkt aan de bouw van een nieuwe bedieningscentrale. In de toekomst worden daar veertig bruggen aangestuurd. Op dit moment draait er ook al een centrale. Die is aangelegd met de lessen die uit het eerste ongeluk in Zaandam zijn getrokken. Bij dat ongeluk in 2015 kwam een vrouw van 57 om het leven.

Wahle: "We hebben heel goed bekeken naar wat er gebeurd is en wat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid toen waren. Al die maatregels en meer hebben we doorgevoerd in de manier waarop wij de bruggen op afstand bedienen."