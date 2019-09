Kan een telefoon 20 km op een rijdende auto liggen zonder er af te vallen?

"Dat kan niet"

Van der Wal reageerde op dat bericht en legde opnieuw contact met de vrouw uit Veendam. Zij reageerde vol verbazing: "Dat kan gewoon niet", was haar eerste reactie. "Ik ben daarna naar Leek gereden. Mijn auto heeft daar nog een uurtje op een volle parkeerplaats gestaan en toen ben ik terug via Roden naar Peize gereden. Pas daar bij de stoplichten viel het ding op mijn motorkap. Het kan toch niet dat die telefoon na al die kilometers en uren op het dak heeft gelegen."

RTV Noord heeft de twee met elkaar in contact gebracht. De Drachtster chauffeur stond dinsdagmiddag bij haar voor de deur met een groot bos bloemen. "We hebben de telefoon aan de lader gedaan en hij deed het meteen. En het was zijn telefoon. Ik heb nog nooit iemand zo gelukkig gezien", zei de vrouw uit Veendam.

Foto's

Robert van der Wal was volgens RTV Noord nog het meest blij dat hij zijn foto's terug had, want er stonden onder anderen foto's van een jonge ekster die hij zelf groot had gebracht op. Hij kon zijn telefoon niet meer vinden toen hij terug in Drachten was. Hij heeft meerdere keren geprobeerd zijn toestel te bellen, maar de batterij was leeg. Wijs geworden na het voorval, gaat hij nu snel een back-up van de foto's maken.