Ooststellingwerf positief over nieuwe samenwerking Caparis

In totaal werken acht gemeenten samen met Caparis. Als vijf daarvan voor een nieuwe vorm van samenwerking stemmen, dan gaat dat op 1 januari in. "Het moet dus nog wel allemaal geregeld worden", zegt wethouder Marcel Bos.

Vier van de acht gemeenten willen niet meer mede-eigenaar van Caparis zijn. Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en beide Stellingwerven zetten hun aandelen te koop en beëindigden daarmee hun eigenaarschap van Caparis NV. Die aandelen worden waarschijnlijk overgekocht door de andere vier gemeenten: Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland en Smallingerland.

Winst of tekort over 2019 is dan ook voor de rekening van de vier aandeelhouders. De andere vier gemeenten, die dus geen mede-eigenaar meer zijn, gaan tegen betaling door met het afnemen van diensten bij Caparis.

De betrokken mensen die bij Caparis werken moeten zo weinig mogelijk van de verandering merken. Zij zitten al genoeg in onzekerheid, zegt Bos. "Er is al veel jaren onrust over de toekomst van Caparis. We bieden ze nu voor vijf jaar duidelijkheid en zekerheid."