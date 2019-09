Heerenveen speelt in besloten oefenduel gelijk tegen Vitesse

De oefenwedstrijd werd gespeeld op het trainingscentrum van Vitesse in Papendal. Bij rust was de stand 0-0. Heerenveen kwam in de 52ste minuut op 1-0 door een knap schot van Veerman. Tien minuten later kopte Ozgur Aktas de gelijkmaker binnen uit een corner.

Gemist penalty

Heerenveen had de wedstrijd winnend af kunnen sluiten, maar Chidera Ejuka mistte een penalty. Die penalty werd versierd door Alen Halilovic. De 23-jarige Kroaat maakte na rust zijn debuut.

Bij Heerenveen stond Rein Smit in de eerste helft in de spits. Smit is 18 jaar en speelt al sinds zijn dertiende in de jeugd van Heerenveen. Hij kwam toen over van ADO'20 uit Heemskerk. De tweede