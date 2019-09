Princessehof: keramiek uit scheepswrakken vertelt verhaal over internationale handel

Objecten van in totaal acht scheepswrakken laten het verhaal van de ontwikkeling van de internationale handel zien. Over de hebberigheid van de VOC, die ze duur moesten bekopen. En over andere drama's, want het gaat om gezonken schepen. Bijvoorbeeld het Chinese schip Tek Sing, dat in 1822 verging met 1600 illegale vluchtelingen aan boord.

Het keramiekmuseum heeft honderden stukken in bruikleen gekregen van musea in Korea, Singapore, Amsterdam en Parijs. De tentoonstelling is vanaf zaterdag tot en met 28 juni volgend jaar te bekijken.