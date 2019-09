Icederby in Thialf gaat zaterdag niet door: te weinig schaatsers

De wedstrijd van zaterdag zou eerst een kwalificatiemoment worden voor de wedstrijden in het weekend van 20 tot en met 22 maart. In deze halve finale zouden zij zich dan plaatsen voor de finale. De ISU, de internationale schaatsbond, wilde echter dat er eerst een testevent wordt georganiseerd. Dat wilden ze zaterdag doen.

Meer tijd nodig

Volgens de directeur van Icederby Europe is meer tijd nodig om een goede testwedstrijd te regelen. "Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we voor een realistische test meer tijd nodig hebben om deze goed uit te werken en daarna conclusies te kunnen trekken. We zijn met de ISU inhoudelijk in gesprek over de voorwaarden en met Thialf bespreken we momenteel een nieuwe datum voor de test. We zullen daarover nader berichten."

De Icederby is een initiatief om de langebaan en shorttrack bij elkaar te brengen. Het is een wedstrijd op een baan van 220 meter. Een langebaan is 400 meter en een shorttrack is 111,11 meter. Zeven rijders komen tegelijkertijd in de baan en rijden wedstrijden van 3, 5 of 7 rondjes.