Het aantal kappers in Fryslân groeit, en snel ook

Maar de groei zit niet alleen in de gerenommeerde zaken met personeel. Ook het aantal thuiskappers in Fryslân groeit rap. Omdat veel kappers eigen vaste klanten hebben en niet geregistreerd staan, is het moeilijk om hier een goed beeld van te krijgen,

"Maar we kennen allemaal de kapper die een klein zaakje in de garage heeft of bij mensen thuis op bezoek gaat", vertelt Jager. "Deze zijn actief in kleinere kringen, maar hebben een grote invloed op de rest van de branche. Ze nemen klanten mee en kunnen voor lagere prijzen knippen, want ze hebben geen huur of personeel."