Miljoenentekort bij de gemeente Súdwest-Fryslân

Lagere Rijksbijdrage

Wat ook voor tekorten in de gemeente zorgt, is dat Súdwest-Fryslân een lagere Rijksbijdrage uit het gemeentefonds ontvangt. Er zijn meer gemeenten die daar last van hebben en er is ook al tegen geprotesteerd. Meerdere signalen daarover zijn richting Rijksoverheid gegaan, zegt Offinga. Hij hoopt dat er over twee weken bij de behandeling van de Miljoenennota beter nieuws komt voor de gemeenten.