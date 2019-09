"Provincie moet vijf ton uittrekken om Fryske Akademy te redden"

Reorganisatie

De Fryske Akademy maakte op de Akademy-dag van vorig jaar bekend dat het instituut wil reorganiseren. Directeur Willem Smink leverde hiervoor een plan in bij de Provinsje Fryslân en bij de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Gedeputeerde Sietske Poepjes, toen nog verantwoordelijk voor de Fryske Akademy, liet vorig jaar al een Gateway-onderzoek uitvoeren naar de situatie van de Fryske Akademy.

Dat rapport is nu ook openbaar gemaakt, samen met het advies van de taskforce. Het Gateway-rapport is ook kritisch over het aansturen van de Fryske Akademy door de Provinsje Fryslân. Volgens Gateway zou dat wel wat 'zakelijker en professioneler' kunnen. Bovendien zou de provincie een volwassen wetenschapsbeleid op poten moeten zetten om van daaruit de Akademy aan te sturen. "Die kritiek moeten we ons zeker aantrekken", zegt gedeputeerde Fokkens daarover. "Van zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan moeten we als provincie leren."