Problemen met het riool in Harlingen zijn opgelost

Dagelijks bestuurder van het Waterschap Otto van der Galiën was er afgelopen nacht zelf bij, en volgens hem werkt alles weer: "Er is een bypass aangelegd, waardoor er geen water meer wegloopt. Alles werkt weer zoals het moet."

Het lijkt erop dat de riolering geraakt is bij het plaatsen van damwanden. Daar was een bouwbedrijf mee bezig om de installatie voor de rioolwaterzuivering opgeknapt moet worden. "De eerste prioriteit was het herstellen van het probleem. Dat is vannacht gelukt. Nu gaan we kijken wat de oorzaak van het probleem was. En dan lossen we dat op."