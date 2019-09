Provincie positief over aanpassingen Eilân; tegenstanders sceptisch

Podium niet meer in natuurgebied

Een podium zou in het Natura2000-gebied komen, westelijk van het Meertje van Hee. Dat wil de organisatie nu dus op een andere plaats zetten. "Het is niet de insteek van ons om het hele festival naar een andere locatie te verplaatsen, enkel de activiteiten die in gevoelig gebied waren", zegt organisator Daniël van Drunen. "Daarmee hopen we te voldoen aan de eisen van de gemeente en de rechter."

De festivalorganisatie wil op zijn laatst zaterdag duidelijkheid hebben over het wel of niet doorgaan, anders wordt het te krap om alles nog op tijd klaar te zetten. "Ons team werkt dag en nacht door. We hopen op zaterdag te kunnen beginnen, als het lukt om de handen op elkaar te krijgen met de provincie en de gemeente. Wij geloven in een goede samenwerking tussen alle partijen en we houden hoop."