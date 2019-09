Ook in Fryslân veiligheidsrisico's met op afstand bedienbare bruggen

Het is volgens het rapport een nationaal probleem. Specifiek voor Fryslân handelt het rapport over risico's wat de ict betreft. Volgens het rapport zijn de systemen in onze provincie 'hackgevoelig'.

Ook in Fryslân zijn op afstand bedienbare bruggen de laatste jaren een trend. Op diverse plaatsen worden de bruggen vervangen en dan verdwijnt de brugwachter. De bruggen worden dan op afstand bediend, bijvoorbeeld vanuit de centrale in Leeuwarden.

Ongelukken

Maar zonder ogen op de plaats van de brug zelf is het soms moeilijk een goede inschatting te maken. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar aanleiding van een ongeluk vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw bij een vergelijkbaar ongeluk, ook in Zaandam.