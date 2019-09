Politie Leeuwarden gebruikt pepperspray bij man die met mes zwaait

Bij de politie was een melding van de bedreiging binnengekomen van een man op de Oldegalileën. De man moest zijn mes neerleggen van de politie, maar deed dat niet. Toen heeft de politie de man 'gepeppersprayt'. Daarna is de man aangehouden.

Het mes is in beslag genomen. De man blijft voorlopig in voorarrest zitten.