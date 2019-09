Kinderopvang Torteltuin kan zich niet vinden in claim tegen fabrikant Stint

De Stint mag straks de weg weer op, maar dan moet het apparaat wel aangepast worden. Dat kost zo'n 3000 per Stint. "Als het allemaal definitief is, gaan wij er zeker weer mee rijden. Maar ik wacht nog even af wat de uiteindelijke beslissing wordt. Elke keer zijn er weer andere berichten over wat er aangepast moet worden, en dat moet ook betaald worden. Zodra dat allemaal duidelijk is, gaan wij er weer mee de weg op."