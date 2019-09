Trauma's kunnen voortaan ook in het Fries behandeld worden

Psychotherapeut Rob Faltin uit Leeuwarden heeft de therapie vertaald naar het Fries. Faltin is oorspronkelijk een Franstalige Zwitser die zichzelf het Fries heeft aangeleerd. Hij behandeld mensen met trauma's, maar ook met angsten of dwangneurose. Die behandelt hij altijd in het Fries als ze Friestalig zijn. "De meeste mensen voelen zich beter en meer ontspannen als ze in hun moedertaal kunnen praten. Maar ik zie ook dat ze meer gemotiveerd zijn en moeilijkere oefeningen aangaan", zo zegt Faltin.

Hij liep alleen tegen het probleem aan dat het vertalen van het Nederlands naar het Fries moeilijk was. "Met EMDR-therapie volgen we een protocol waarmee het heel precies komt welke woorden wij gebruiken, dus je kunt niet alles zomaar vertalen." Daarom heeft Faltin met mensen van de Fryske Akademy om tafel gezeten om alles zo goed mogelijk te vertalen, zodat het protocol nog altijd kan worden gevolgd.