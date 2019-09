Ooststellingwerf zoekt geen vervanger voor wethouder Jouke Jongsma

Jouke Jongsma, die slechts een jaar wethouder was in Ooststellingwerf, maakte twee weken geleden bekend dat het wethouderswerk niet bij hem paste. Het college in de gemeente geeft aan dat ze het jammer vinden dat Jongsma vertrekt, maar ze respecteren het besluit.

De gemeente Ooststellingwerf moet in totaal zo'n 3,1 miljoen euro bezuinigen. Door geen nieuwe wethouder te zoeken willen de coalitiepartijen OoststellingwersBelang, PvdA en CDA een bijdrage leven omdat zo de bestuurskosten van de gemeente naar onder gaan. Door de taken van Jongsma te verdelen zegt de coalitie 'de noodzakelijke stabiliteit in de organisatie, stabiliteit in het college van burgemeester en wethouders, efficiëntie en samenhang in de portefeuilles recht aan te doen'.