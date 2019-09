Huurprijzen in Fryslân vooral gestegen bij nieuwe huurders

Niet heel verrassend is Noord-Holland de provincie met de grootste stijging. Hier zijn huurders gemiddeld 3,1 procent meer huur kwijt dan vorig jaar. De provincie met de kleinste toename is Drenthe. Hier stegen de huren maar 1,9 procent. Fryslân valt met een stijging van 2,3 procent keurig in de middenmoot.

Opvallend is wel dat dit vooral ligt aan de huurstijgingen bij een bewonerswissel. Verhuurders zijn niet gebonden aan een maximale huurverhoging wanneer een huurhuis nieuwe bewoners krijgt. De huurstijging bij nieuwe bewoners is in Friesland relatief hoog. Zonder die uitschieter zou Fryslân niet zo hoog in het lijstje staan.