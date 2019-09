'Koningin van de assists' Spitse wint met Nederland van Turkije in Abe Lenstra stadion

De Nederlandse voetbalvrouwen wonnen de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije dinsdagavond zonder al te veel tegendruk. Het duel werd in een zo goed als vol Abe Lenstra stadion gespeeld en eindigde in een 3-0 overwinning voor Oranje. Sherida Spitse was bij alle goals betrokken: ze wist een keer te scoren en gaf twee assists. De andere Friezin in het elftal, Loes Geurts, zat op wissel en kwam het veld niet in.