Campagne Rijkswaterstaat: doe voorzichtig bij wegwerkzaamheden

"Wij zijn inmiddels twee jaar bezig met de campagne Samen Wegwerken," vertelt Hans Rombout van Rijkswaterstaat. "Het eerste jaar was vooral gericht op de wegwerker en dit jaar vooral op het publiek. We gebruiken ook dit jaar pas spandoeken bij de wegwerkzaamheden."

Snelheid

Het gaat met name om de snelheid van bestuurders. "Het meest kenmerkend is de hoge snelheid. Mensen rijden veel te snel langs afzettingen. De wegwerker werkt daar vlakbij, dus dat voelt onprettig. Ook zien we mensen die heel dicht bij de afzettingen rijden en daarnaast vertonen enkele bestuurders raar gedrag, omdat ze met andere dingen bezig zijn, zoals bellen."

Politie

De politie speelt een belangrijke rol in de campagne. "De campagne Samen Wegwerken is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de drie noordelijke provincies, politie en ook de brancheorganisatie. De rol van de politie is om op bepaalde momenten aanwezig te zijn en mensen aan te spreken op hun verkeerde gedrag. Afgelopen weekend zijn er vier mensen aangehouden, omdat ze te hard langs wegwerkzaamheden reden," legt Rombout uit.

Deze maand wordt er nog bij Marsum, Witmarsum en Zurich aan de weg gewerkt.