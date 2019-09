Door lek zit er rioolwater in het oppervlaktewater van Harlingen

In Harlingen is er bij de Oude Trekweg door een kapotte riolering rioolwater aan de oppervlakte gekomen. Daardoor zijn er veel vissen overleden en stinkt het enorm boven diverse vijvers. De riolering is geraakt tijdens het plaatsen van damwanden. Er was een bouwbedrijf bezig, omdat de installatie voor de rioolwaterzuivering moet worden opgeknapt.