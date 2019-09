Opening academisch jaar begint met processie naar Grote Kerk in Leeuwarden

Processie alleen in universiteitssteden

"Voor ons is dit ook iets bijzonders, want we doen dit alleen maar in universiteitssteden. Dat betekent dat Leeuwarden nu dus ook een universiteitsstad is", zegt decaan Andrej Zwitter.

De universiteit van Groningen moet een universiteit voor het noorden worden, dus naast Groningen en Fryslân moet volgens de decaan ook provincie Drenthe, Duitsland en misschien zelfs zuidelijk Scandinavië erbij worden betrokken. De decaan woont zelf inmiddels ook in Leeuwarden.

Zwitter zegt dat ze geen universiteit willen zijn, die alleen maar in de ivoren toren zit. Er wordt nu al met andere hogescholen samengewerkt en ze willen de contacten met de maatschappij steeds verder uitbreiden. "Werken aan duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen."