Nederlands elftal in vol Abe Lenstra stadion: "We hebben veel plezier"

Verslaggever Andor Faber is al in het stadion, dat er anders uitziet dan wanneer SC Heerenveen een wedstrijd speelt. "De KNVB neemt in feite het hele stadion over: alle sponsorborden zijn afgeplakt en omdat en startribune niet is toegestaan, zijn daar allemaal stoeltjes geplaatst. Ook over de details is nagedacht. Zo hangt er een Nederlandse vlag op de dug-out en zijn er KNVB-logo's op de stoeltjes van de wissels geplaatst. Aan de andere kant is het hetzelfde verhaal, maar dan in Turkse sferen."

24.000 toeschouwers

Oranje begon de EK-kwalificatie vorige week goed. In de eerste wedstrijd wonnen ze met 7-0 van Estland. Sherida Spitse scoorde twee keer. Die wedstrijd werd voor 1800 toeschouwers gespeeld, maar in Heerenveen zijn er 24.000 stoelen bezet. "Een vol stadion is natuurlijk leuk", zei Spitse. "Het is ook leuk om weer bij elkaar te zijn. We hebben veel plezier."