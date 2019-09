Festival Eilân wil podium verplaatsen om zo nog een poging te wagen

Het gaat om het podium bij het Duinmeertje van Hee. Dat podium zou in de bossen westelijk van het meertje komen. Dat is een Natura2000-gebied. De rechter heeft het festival afgelopen week verboden omdat er problemen waren met het afgeven van de evenementenvergunning.

Nu zegt Daniël van Drunen van de organisatie dat ze het willen oplossen door een podium te verplaatsen. Hij is niet blij met de ophef: "Allereerst vindt ik het heel verveld dat deze situatie plaatsvindt, ook voor onze partners en bezoekers, en dat er zo last-minute nog een oplossing moet worden gevonden."

Welke locatie?

Over de precieze nieuwe locatie wil Van Drunen nog niets prijsgeven. "Over de exacte locatie zoeken we nog overeenstemming met onze partners, maar van het stuk dat we nu op het oog hebben, is door ecologen vastgesteld dat de kwetsbaarheid nihil is. Dat geven we door aan provincie en gemeente door middel van een notitie," geeft Van Drunen aan.

Zaterdag opbouw

De organisatie wil zaterdag beginnen met de opbouw van het festival. "Ons team werkt dag en nacht door. We hopen op zaterdag te kunnen beginnen, als het lukt om de handen op elkaar te krijgen met de provincie en de gemeente. Wij geloven in een goede samenwerking tussen alle partijen en we houden hoop."

Schuldvraag

En wat als het festival echt niet meer mag doorgaan? "De schuldvraag is voor mij nog niet zo belangrijk," zegt Van Drunen. "Dat kan het wel worden als we niet kunnen beginnen met opbouwen zaterdag, maar voorlopig is het nog niet zover."