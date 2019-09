Gedeputeerde: organisatie festival Eilân moet andere plek zoeken

De rechter heeft afgelopen week verboden om het festival te houden bij het meertje van Hee. Om niet alle bezoekers van het festival teleur te stellen, kan de organisatie volgens Hoogland het beste maar een andere locatie zoeken. "We hebben ze daartoe aangezet om een andere locatie te zoeken." Dat is kort dag, maar volgens Hoogland is het niet onmogelijk. "Op een open veld kan het al gauw."

Bij een boer op het land

Bij een boer op het land zou volgens Hoogland een optie zijn. "Er zijn stiltegebieden en Natura2000-gebieden op het eiland, maar bij agrarische velden heb je al die bezwaren niet. De organisatie heeft niet tegen me gezegd: 'wat haal je nu in je hoofd?'"

Alles moet nu vlug worden geregeld, want het festival zou volgende week donderdag al beginnen. Zo moet het niet weer, zegt Hoogland. "Als er komend jaar weer zo'n festival komt, dan willen we als provincie op tijd zien wat wel en niet kan. Zelf ben ik geen tegenstander van het festival."