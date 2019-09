Recordpoging: 1.111 peddelaars bij de 11e editie SUP 11-Stedentocht

Komend weekend wordt de elfde SUP 11-City Tour gehouden, de Elfstedentocht peddelend op een surfboard. De tocht begint op 7 september, maar op 10 september zal er in de Prinsentuin in Leeuwarden een speciale recordpoging gedaan worden: de meeste peddelaars tegelijkertijd op het water. Dat moeten er 1.111 zijn, en daarmee moet het oude Russische record van 844 peddelaars worden verbroken.