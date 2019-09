VIDEO: Sterke man Wout Zijlstra geeft mbo-leerlingen les in zwaar tillen

Wie voor een zwaar beroep kiest, moet weten dat het belangrijk is met de juiste lichaamshouding aan het werk te gaan. Daarom krijgen mbo-leerlingen op het Nordwin College in Sneek les in ergonomie. Anders gezegd: hoe gebruik je je lichaam op de goede manier, bijvoorbeeld op het werk. En wie kan je zoiets beter bijbrengen dan de voormalige 'Sterkste Man van Fryslân", Wout Zijlstra?