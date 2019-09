School Dalton Dokkum groeit in krimpregio en moest zelfs uitbreiden

Ondanks de locatie van de school in een krimpregio, blijft Dalton Dokkum groeien. Voor het vierde jaar op rij is het leerlingenaantal van de school gestegen. Ten opzichte van het schooljaar 2016-2017 zijn er nu 50 procent meer leerlingen. In de zomervakantie zijn er zelfs extra lokalen bijgeplaatst, omdat er te weinig ruimte was voor de 325 leerlingen.