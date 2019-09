Metaalhandel De Horne legt shredderen stil: onderzoek naar vrijgekomen stoffen

Metaalhandel De Horne in Heerenveen stop direct met het vermalen van metalen, tot het bedrijf over een goede afzuiginstallatie beschikt. Dat heeft het bedrijf aan de FUMO laten weten (de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). Halverwege augustus ontstond er onrust in de omgeving van het bedrijf over mogelijk schadelijke stoffen, die bij het vermalen van metaal zouden vrijkomen. De provincie laat nu uitzoeken of de activiteiten van het bedrijf de oorzaak zijn van de hoge concentraties cadmium die zijn gevonden.