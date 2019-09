Nog steeds onzekerheid over festival Eilân, gemeente laat juristen de zaak uitzoeken

Volgens de rechter zitten er in die vergunning "gebreken en omissies." De rechter spreekt ook van "een onzorgvuldige gang van zaken en een gebrekkige wijze van besluitvorming", zo staat te lezen in de uitspraak van de rechter die maandag werd gepubliceerd.

Opheldering

Aanstaande donderdag buigt de gemeenteraad zich in een extra vergadering over de kwestie. De extra vergadering is aangevraagd door de PvdA, de grootste partij op het eiland. "Wij willen graag opheldering over hoe alles is gegaan en hoe het zover is gekomen", zegt fractievoorzitter Christa Oosterbaan. "Ik had de indruk dat alles zorgvuldig is voorbereid, maar uit de uitspraak van de rechter blijkt toch wat anders. We moeten weten hoe het zit zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen." Oosterbaan zegt dat ze geschrokken is van de uitspraak. "Ik was verbaasd. Deze had ik niet zien aankomen."