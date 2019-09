"Sterkere ontwikkeling kleinere kustvaart na Brexit, kansen voor Harlingen"

Een eigen verbinding met Engeland zoals ze in de Eemshaven willen, is voor Harlingen ook mogelijk. Maar dat hangt wel van de grootte van de schepen af. Op de Waddenzee is de diepgang beperkt, dus echt grote schepen kunnen niet in Harlingen komen. En bovendien moeten de schepen in de haven van Harlingen passen. Ze moeten daar aanleggen en kunnen zwaaien.

Hele grote schepen zullen er dus niet komen in Harlingen, zegt Pot. Maar er zal waarschijnlijk een markt voor kleinere schepen ontstaan en dat geeft weer kansen. Pot verwacht dat de kleinere kustvaart zich misschien toch wat sterker zal ontwikkelen na de Brexit.