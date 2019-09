Armoede in Leeuwarden en Harlingen neemt af, maar nog altijd hoog

Leeuwarden, Harlingen en Terschelling zijn de enige drie gemeenten met meer armoede dan het landelijk gemiddelde (5,7%). In heel Fryslân is 5,2% van de mensen arm.

Om armoede te definiëren, houdt het SCP een maandelijks budget van 1.135 euro aan voor alleenstaanden en 1.555 euro voor een stel zonder kinderen. Dat het aantal arme mensen daalt, komt doordat de economie groeit en meer mensen een baan hebben.

Leeuwarden, Harlingen, Schier

In totaal zitten er 6.937 Leeuwarders onder de armoedegrens van 1.135 euro per maand. Dat komt neer op 6,7%, een stuk minder dan twee jaar eerder, toen het nog 7,6% was. Harlingen laat een daling zien van 7,0 naar 6,1%. Schiermonnikoog is een van de weinige gemeenten waar het aantal armen juist is toegenomen: van 5,3 naar 6,5 procent.

Hoogterp-Schieringen armer

De Leeuwarder wijk Hoogterp-Schieringen komt er bovenuit. Daar is 17,4% van de mensen arm. In totaal gaat het om 583 mensen. Dat is nog altijd heel hoog, al gaat het wel beter dan een paar jaar geleden. De wijk was een paar keer de armste wijk van heel Nederland. In 2011 leefde 25,6 procent van de mensen daar onder de armoedegrens,

De problemen van mensen in armoede worden groter, zegt Kitty de Jong van vakbond FNV. "Er is geen reden tot overmatig optimisme en er is zeker geen reden om achterover te leunen", seit se. "Ook arme mensen profiteren niet van de economische groei. Zij komen 3.000 euro per jaar aan inkomen tekort. Het sociaal minimum moet omhoog."