Oogst van cranberry's op Terschelling uitgesteld, bessen nog niet rijp

"Ik hoop met een week of twee te plukken", vertelt Hans van Keulen, directeur van Cranberry Terschelling. "Dan hebben we de eerste verse bessen in de supermarkt liggen."

Nog niet rijp

Elk jaar wordt enkele dagen voor de geplande oogst gekeken hoe de cranberry's erbij staan. Momenteel zijn de bessen nog niet rijp genoeg; de kleur is nog niet goed.

"Vorig jaar hadden we een hele goede oogst, dus het plantje heeft heel veel gegeven", volgens Van Keulen. "Daarom heeft de plant niet de tijd gehad om te herstellen. Ook was er dit voorjaar te weinig water.

Geen tekort

Een tekort aan cranberry's zal volgens Van Keulen niet ontstaan. "Er is zeker geen tekort en op de producten heeft het geen invloed. Voor de kwaliteit maakt het niet uit. Die is goed. We hebben dit jaar alleen wat minder bessen."