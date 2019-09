Sikkes-van den Berg: "Vacatures in de politiek liggen niet voor het oprapen"

De 32-jarige Sikkes-van den Berg is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Fryslân. Hij zit nog maar net in de Staten, maar wordt waarschijnlijk in september al geïnstalleerd in Diemen.

"Tien jaar weggeweest"

Voor de politicus is het een mooie kans, in de gemeente waar hij zelf ook vandaan komt. "Ik ben tien jaar weggeweest", vertelt Sikkes-van den Berg. "Op mijn 21ste ben ik naar Fryslân gegaan. Ik had het in dit geval niet echt voor het kiezen; zeker niet als er een vacature is in de regio waar ik vroeger heb gewoond."

Sikkes-van den Berg heeft al ruim tien jaar een praktijk als orthopedagoog. Daar stopt hij mee, nu hij wethouder wordt. Hij woont momenteel in Sint Nicolaasga, maar wil naar Diemen verhuizen.

Portefeuille

In Diemen krijgt Sikkes-van den Berg een portefeuille met duurzaamheid, groen buitengebied, sociale zaken en openbare ruimte. "De grote uitdaging is dat de gemeente zelfstandig blijft", vertelt hij. "Want Diemen ligt dicht tegen Amsterdam aan."