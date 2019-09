Halilovic laatste versterking van Sportclub Heerenveen

Halilovic werd altijd gezien als een supertalent, maar heeft het bij de grote clubs waar hij speelde nooit waargemaakt. Zo speelde hij al in de jeugd van Barcelona en werd hij later verkocht aan AC Milan. Vorig jaar speelde hij bij Standard Luik in België, maar ook daar was hij niet zeker van een basisplaats.

Volgens Gerry Hamstra wilde Halilovic nu naar een club waar hij zich kan ontwikkelen. "Alen is een creatieve aanvallende middenvelder, waar we heel blij mee zijn. Hij wilde graag naar Heerenveen komen."

Geen spits meer

Eerder gaf Hamstra aan dat SC Heerenveen ook nog een aanvallende versterking wilde halen, maar dat is niet meer gelukt. "Of ik daar van baal? Ja, maar het is niet anders. We hebben het geprobeerd. Maar soms was de optie te duur, of niet beschikbaar of niet goed genoeg. Bovendien hebben we nu een goede spits."

Heerenveen heeft nu met Jens Odgaard, de huurling van Sassuolo, maar één echte spits in de selectie. "Ejuke kan ook nog in de spits", zegt Hamstra daarop.