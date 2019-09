Gedupeerden Dream or Donate-kwestie willen in gesprek met Mastenbroek

Gedupeerden van de Dream or Donate-kwestie willen volgens Royce de Vries van advocatenkantoor De Vries & Kasem in gesprek met Robert-Jan Mastenbroek. Maandagavond was er een besloten bijeenkomst voor mensen die nog geld willen zien van Mastenbroek, de oprichter van de website waarmee geld voor goede doelen ingezameld kon worden. Maar sinds vorige week is de website niet meer bereikbaar en is het geld weg.