Thierry Baudet maakte niet-gemelde plezierreisjes in vliegtuig Fokke de Jong

In het blad Quote heeft Fokke de Jong eerder zijn relatie met Baudet gerelativeerd. Ze zouden elkaar kennen via Jort Kelder, die wel eens voor SuitSupply poseert, en Baudet zou wel eens een pak bij De Jong hebben gekocht.

De oprichter van SuitSupply noemde Forum voor Democratie een 'carnavalspartij'. Toch mocht Baudet op uitnodiging van De Jong meevliegen. De bestemming van Baudet was onder anderen Ibiza, naar de exclusieve Club Lio. Voor die reis zou Baudet dus het vliegtuig van De Jong gebruikt hebben.

Toenmalig FvD-Senator Henk Otten zou toen tegen Baudet hebben gezegd: "Je begrijpt natuurlijk wel dat je die trip met de privéjet van Fokke moet melden bij de Tweede Kamer. Dit is absoluut meldingsplichtig in het giftenregister. Voor je het weet kom je in een Pechtold-rel terecht. Ik vind het enorm onverstandig en je brengt de partij in gevaar met dit gedrag."