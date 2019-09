Cambuur-aanwinst Antonia dacht aan stoppen: "Ik wil het plezier terugvinden"

Booy is blij met de komst van Antonia. Een vleugelaanvaller is wat de club nog zocht. Dat Booy er zo snel bij was, namelijk twintig minuten na het verbreken van zijn contract op Cyprus, kwam door het netwerk van de technisch manager. "Goed contact houden met zijn zaakwaarnemer. Als je dicht bij de bron zit, kun je snel toeslaan. Dat hebben we gedaan."

Het enige wat nu nog niet is gelukt, is om nog een verdedigende middenvelder te halen. "Die kansen hebben zich wel voorgedaan, maar spelers moeten het wel willen. Of ze moeten betaalbaar zijn."

Een van de spelers die in beeld was voor de positie van verdedigende middenvelder, is Damian van Bruggen van VVV-Venlo. Maar, dat kwam niet rond. Booy: "Hij wil niet op '6' spelen, maar ziet in zichzelf een centrale verdediger. Dan kunnen wij dat wel willen, maar zo werkt dat niet."