PvdA Smallingerland wil ook goedkopere woningen duurzaam

"We praten over het segment van rond de twee ton", zegt PvdA-raadslid Dinie Mulder. "Voor dat soort eigenaren is het lastig om geld te investeren als het gaat om het duurzaam maken van een huis. Daarom liggen er veel kansen aan de onderkant van de koopmarkt."

"Wij zien een scheiding tussen de 'beter gesitueerden' en de onderkant van de koopmarkt. De mensen in het hogere segment verdiepen zich er beter in en voor die mensen zijn de regelingen ook beter bereikbaar. Maar de mensen die wij bedoeling, haken eerder af en weten er ook minder van," geeft Mulder aan.

Tijdelijke erfpachtregeling

De PvdA denkt dat misschien te kunnen stimuleren met een tijdelijke erfpachtregeling. Mulder: "Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. De woning staat op grond en je verkoopt de grond tijdelijk aan de gemeente, en huurt de grond voor een bepaalde tijd terug van de gemeente."

De grond onder de woning wordt dan uiteindelijk eigendom van de gemeente. "Het bedrag dat het waard is, kan je investeren. En je betaald door een huurconstructie zelf de lening terug aan de gemeente," legt Mulder uit.

Een lid van de partij kwam met de tip, maar het ligt ingewikkeld omdat het gemeentelijke politiek is. Daarom wil de fractie nu met deze motie kijken of het mogelijk is zoiets te stimuleren.