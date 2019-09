Fractievoorzitter GrienLinks verlaat Provincie en wordt wethouder in Diemen

Matthijs Sikkes-van den Berg is op dit moment fractievoorzitter van GrienLinks in de Provinciale Staten, maar wordt voorgedragen als wethouder in Diemen. De 32-jarige fractievoorzitter zat nog maar kort in de Gedeputeerde Staten, hij was eerder ruim vijf jaar fractievoorzitter van GrienLinks in de gemeenteraad van De Fryske Marren. Sikkes-van den Berg woont op moment in Sint Nicolaasga maar wil op termijn naar Diemen verhuizen.