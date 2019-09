PvdA en Grienlinks: defensie moet vergunning aanvragen bij vliegen over Waddengebied

Afgelopen weekeinde meldden verschillende media dat defensie al jarenlang zonder natuurvergunning boven het Waddengebied vliegt, onder anderen met F-16's. Natuurorganisaties als Natuurmonumenten en de Waddenvereniging willen dat dit verandert. Geluidsklachten boven het Waddengebied nemen toe.

Er wordt veel geoefend en in april verstoorden straaljagers een kolonie lepelaars op Oost-Ameland, terwijl het Waddengebied kwetsbaar is, beschermd Natura2000 natuurgebied is en op de Werelderfgoedlijst staat.

In 2008 heeft staatssecretaris van Defensie Jack de Vries toegezegd een verzoek in te dienen voor militair verkeer. Volgens natuurorganisaties is dit nog altijd niet gebeurd.