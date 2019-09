Provincie vindt windpark Nij Hiddum Houw nodig omdat kleine windmolens verdwijnen

Tegenstander als de Waddenvereniging vinden het niet nodig dat het windpark er komt en stapten maandag naar de Raad van State. Albert Koers van 'Hou Friesland Mooi' gaf aan dat de provincie een zinvolle discussie over de noodzaak van het windpark bij voorbaat al weg heeft gewuifd door in 2014 vast te leggen dat er in het noordwesten een windpark moest komen dat 36 mW aan energie op moet wekken.

Volgens Koers is de 36 mW niet meer nodig nu alle Friese windpark al 60mW meer opwekken dan eigenlijk de bedoeling was. In 2020 moet Fryslân van het Rijk 530 mW aan windenergie opwekken. Fryslân komt er met alle windparken met 60 mW bovenuit, laat staan als Nij Hiddum Houw er nog bij komt.

Kleine molens verdwijnen

De provincie zegt echter dat de huidige windmolens door het ouder worden steeds minder megawatts opleveren. Ook zullen er kleinere windmolens verdwijnen de komende jaren, denkt de provincie. De provincie heeft ervoor gekozen bestaande solitaire molens niet te vervangen door grote windturbines, maar alleen door molens van dezelfde grootte. Maar zulke kleine molens krijgen geen subsidie meer en leveren niet veel op.

Daarom zullen kleine molens verdwijnen en blijft Nij Hiddum Houw nodig als compensatie. Daarnaast moet er ook na 2020 meer op duurzame energie over worden gegaan.

Koers vindt ook dat de extra duurzame energie niet per se van windenergie hoeft de komen. De woordvoerder van 'Hou Friesland Mooi' wijst bijvoorbeeld op aardwarmte en zonne-energie.

Locatie

Ook is er veel te doen om de locatie van het park. "Van te voren stond vast dat er één windpark van 36 mW nabij de Afsluitdijk moest komen. Andere mogelijkheden, zoals een combinatie van kleinere parken, werden uitgesloten," zegt Koers.

De provincie wil windturbines zoveel mogelijk bij elkaar zetten, omdat Fryslân niet op een rommelig landschap met veel molens op verschillende plekken zit te wachten. Het IJsselmeer viel af als locatie en daarom wil men nu bij de Afsluitdijk gaan bouwen.

Waddenvereniging bang

Auke Wouda van de Waddenvereniging zegt het vreemd te vinden dat de provincie zo vasthoud aan een windpark in het noordwesten. Volgens de vereniging zijn er genoeg alternatieven onderzocht. Wouda vindt verder dat de windturbines een bedreiging voor de natuur en met name de vogels zijn.