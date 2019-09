Sportcast: "Gerry Hamstra zit wel vaker fout"

Arjen de Boer valt meteen met de deur in huis. "Mooi dat er nog een linksback bij komt, maar Heerenveen heeft een spits nodig." Op moment van opnemen, is het 18.30 uur. "Woudenbergs contract is net verlengd. Daar heeft Gerry Hamstra vertrouwen in. Maar wie zegt dat? Gerry Hamstra zit wel vaker fout."

Vervolgens komt er een lijst met spelers die volgens De Boer mislukt zijn bij Heerenveen. Roelof de Vries is minder negatief over Hamstra. "Ik vind de aankopen van dit seizoen heel logisch. Er worden te veel spelers gehuurd, maar dat is ook de nieuwe realiteit. Heerenveen heeft niet meer zoveel geld om uit te geven."

Arjen de Boer: "Gerry Hamstra heeft zoveel spelers gehuurd, ik heb zelfs gehoord dat hij in een huurhuis woont."