Burgemeester Buma van Leeuwarden: "Er komen grote politieke besluiten aan"

Burgemeester Buma voelt zich welkom in de gemeente. "De installatiedag was één groot feest", gaf Buma aan. "Ik heb veel kennisgemaakt met mensen binnen en buiten het gemeentehuis. Ik ben vrijdag bij Cambuur geweest en heb het Psy-Fi festival gezien. En ook de eerste politieke gesprekken gehad, de gemeenteraad komt terug van reces en er staan grote politieke besluiten te komen. Het werk is echt begonnen."

Boven de partijen

Het is de vraag of het Buma lukt om als burgemeester boven de partijen te staan. Hij is daar echter niet bang voor. "In de moderne tijd doet de kleur van de burgemeester er minder toe. Ik snap dat het voor de stad best weer nieuw is. Maar ik ben niet benoemd omdat ik een CDA'er ben", zegt Buma. Maar het feit blijft dat hij een bekend persoon is. "Mensen kennen mijn gezicht van televisie en kennen de standpunten en uitspraken die je als politicus hebt. Dat is ook iets waar de raad mij kritisch over bevraagd heeft."

Toch heeft hij goed nagedacht over de keuze om burgemeester te worden. "Ik was jarenlang nationaal politicus en had op gegeven moment het gevoel: ik wil iets anders doen. Maar, wel met de ervaring die ik heb opgedaan in de politiek."

Buma zegt dat hij het niet lastig vind om een stapje terug te doen met zijn mening. "Je bent niet in hart en nieren politicus. Maar je hebt wel waarden en opvattingen die in je systeem zitten." Hij wil niet meer die politicus met dat uitgesproken profiel zijn. "Dat was juist wat ik niet meer wilde. Je wordt als burgemeester voor alles gevraagd. Niet om een mening, maar om oplossingen aan te dragen."

'Morsige stad'

Buma zegt dat de Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden goed heeft gedaan. "Deze stad is mede door dat Europese Hoofdstad veel bewuster geworden. Ik ken de stad ook uit de jaren 70 en 80 toen de ik in de buurt woonde. Toen was het een wat morsige stad die het altijd moeilijk had. Maar er is enorm veel enthousiasme gekomen", zegt hij.

Uitdagingen

Hij wil verder met de kracht die in 2018 is opgebouwd. "De gemeente laten profiteren van een bekendheid die de gemeentegrenzen en provinciegrenzen ver te boven gaat", zoals hij zelf zegt. "Dat is voor de werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe mensen belangrijk."

Buma: "Tegelijkertijd staan we voor grote keuzes als het gaat om de zorg en sociale zekerheid. Dit is een gemeente met een sociaal hart, maar financieel is dat ingewikkeld. Als je mij vraagt: wat is de grote uitdaging? Aan de ene kant: de kracht van de gemeente een kans geven en voortbouwen op Europese Hoofdstadjaar 2018, op de werkgelegenheid, het onderwijs en de topsectoren. Maar aan de andere kant: de de sociale uitdagingen die niet nieuwe zijn."

Meer dan stad Leeuwarden

Maar de gemeente is meer dan alleen de stad Leeuwarden. "Deze gemeente is net nieuw en moet voor de toekomst nog veel uitvinden. De verhouding stad en 35 dorpen is onder andere iets wat je goed moet uitzoeken. Net als de samenwerking met andere gemeenten."