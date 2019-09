Ludiek protest in Joure: 'Torenstraat' wordt 'Torenweg'

Op de Jouster Toren is sinds dit weekeinde een ludiek protest aangebracht. Het straatnaambordje met 'Torenstraat' is ineens veranderd in 'Torenweg'. Het lijkt stilzwijgende kritiek op het feit dat er nog steeds niks met de spits van de Hobbe van Baerdt Kerk in Joure is gebeurd. De spits is in november 2018 van de toren gehaald omdat het hout zwaar beschadigd was. De restauratie moet 285.000 kosten, maar gemeente De Fryske Marren en Stichting Behoud Rijksmonumenten zijn ook op zoek naar sponsoren om het volledige bedrag bij elkaar te krijgen.