Doan naar Heerenveen: "Jullie zullen nog veel van mij horen"

Van Hau is 20 jaar en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Aziatische Champions League. In Vietnam wordt hij als een van de grootste talenten gezien. Hij won in 2017 de prijs voor de meest talentvolle spelers. Daarnaast heeft hij zijn debuut in de nationale ploeg van Vietnam al gemaakt.

"Ik ben blij dat ik hier nu ben", zei hij. "Jullie zullen nog veel van mij horen."

Overtuigd

"We hebben hem uitgebreid bekeken, persoonlijk gesproken en zijn overtuigd van zijn kwaliteiten", zei technisch manager Gerry Hamstra. "Daarom hebben we in de deal ook een optie tot koop bedongen zodat ook een langer verblijf tot de mogelijkheden behoort."

Commercieel aantrekkelijk

Omdat Van Hau van buiten de Europese Unie komt, moet hij een jaarsalaris van 436.000 euro verdienen. Zo'n bedrag is voor Heerenveen-begrippen normaal niet te betalen.