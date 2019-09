Brand op Vlieland veroorzaakt door oefenbom Defensie die zijn doel miste

Woordvoerder Jaime Tol van de vliegbasis legt uit hoe het ongeluk kon gebeuren: "Een F-16 van ons heeft vanmiddag een standaard oefenvlucht gemaakt. Daarin heeft hij een bom afgeworpen en normaal gesproken raakt die het doel. Het gaat niet om precisiemunitie maar om een klein oefenbommetje. Maar die heeft z'n doel gemist en daardoor is er brand ontstaan in een duinpannetje."

Het komt heel precies wanneer zo'n oefenbom los wordt gelaten. "De F-16's maken een duikvlucht en als ze weer optrekken kiezen ze een moment waarop ze de bom gooien. Dat komt heel nauw. Daar ligt de oorzaak dat de bom z'n doel gemist heeft."

De bom was zo'n 50 centimeter lang en 10 centimeter in doorsnee. Tol: "Het bevat een flitslading. Wanneer het bommetje contact maakt met de grond of het doel zie je een flits en wat rook. Die flits heeft bij het gras de duinbrand veroorzaakt. Maar we gooien er jaarlijks honderden op de Vliehors."

Meteen actie

Het personeel op de grond heeft het gezien en direct actie ondernomen. Er is een militaire brandweer aanwezig om de Vliehors. Die is uitgerukt en begonnen met blussen, maar door het moeilijke terrein en door de harde wind breidde de brand zich razendsnel uit. Dat is het moment dat de gewone brandweer van Vlieland ingeschakeld is.

Evaluatie

Natuurlijk vind met het niet leuk dat de brand is ontstaan. "We proberen alles zo goed mogelijk te doen, dus natuurlijk is het balen. Er wordt intern onderzocht hoe het kon gebeuren. En natuurlijk zullen de acties van vanmiddag ook geëvalueerd worden," zei Tol.