Achtkarspelen in de strijd voor meest Bijvriendelijke Gemeente van Nederland

Volgens Nederland Zoemt zijn er nu 62 Nederlandse gemeentes bijvriendelijk ,dat is 17 procent van het totaal. Een gemeente die bijvriendelijk is, zorgt voor voldoende bloeiende planten en nestgelegenheid, plus goed bermbeheer. Het grasmaaien vindt pas laat in het jaar plaats en er worden bomen geplant die goed zijn voor bijen. Bovendien doet de gemeente er actief wat aan om inwoners uit te leggen wat ze zelf kunnen doen voor een betere biodiversiteit. Ook worden er gemeentemedewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer.

De winnaar wordt op 2 november bekend, op de landelijke Natuurwerkdag. Zoetermeer was vorig jaar de meest bijvriendelijke gemeente. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu.

Bijen de kans geven

"Wij hebben er ons best voor gedaan, wij vinden het belangrijk dat de bij niet uitsterft. De natuurwaarden zijn hier vrij groot en dat proberen we door te voeren in het beleid," zegt beleidsmedewerker Ragna van Sonsbeek van gemeente Achtkarspelen. Zo worden inheemse bloemen teruggebracht en worden tuinen met elkaar verbonden.

Van Sonsbeek: "We hebben sinds 1980 een ecologisch maaibeleid op bepaalde gebieden. We zijn bezig met hoe krijgt de natuur en hoe krijgen de bijen de meeste kans." De gemeente zoekt daarom ook samenwerking met projecten als 'Buitenpost, daar wil je bij zijn' en werkt verder op het Culturele Hoofdstad 2018-project 'Silence of the Bees' van De Kruidhof in Buitenpost en het zogenoemde Bijenpact.