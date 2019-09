SC Cambuur haalt met Antonia nieuwe aanvaller

Technisch manager Foeke Booy van SC Cambuur is blij met het aantrekken van Antonia. "Jarchino zijn staat van dienst spreekt voor zich en met zijn snelheid, diepgang en creativiteit is het een speler die altijd voor gevaar zorgt. Dat zijn de precies de kwaliteiten die we graag nog aan onze selectie wilden toevoegen en hiermee heeft de staf ook voorin meerdere wapens om uit te kiezen", vertelt hij op de website van de Leeuwarders.

Antonia is 28 jaar en speelde in Nederland voor onder meer Go Ahead Eagles en FC Groningen. De laatste twee jaren speelde hij op Cyprus bij Omonia Nicosia en AEL Limassol. Tegelijkertijd is hij ook international van Curacao.