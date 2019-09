Plaats voor 2.250 patiënten in nieuwe huisartsenpraktijk Leeuwarden

In de praktijk van medTzorg is ruimte voor zo'n 2.250 patiënten, maar zoveel aanmeldingen zijn er nog lang niet. "We hebben nu zo'n 50 mensen die zich al hadden geïnteresseerden in de afgelopen maanden", vertelt de directeur van medTzorg, Frank Diepersloot.

Huisartsen uit de regio

Op dit moment staan er drie huisartsen klaar om te beginnen met de praktijk. Eén komt uit Fryslân en twee zijn een soort interim-huisartsen. Diepersloot: "Het is de bedoeling dat deze twee in 2019 nog vervangen worden door huisartsen uit de regio."

De praktijk is nog niet klaar. Waarschijnlijk gaan de deuren halverwege september voor de eerste keer open.