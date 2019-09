Eigenaar houtbedrijf looft 25.000 euro beloning uit voor gouden tip na inbraak

Bij het bedrijf Gommers Houtbouw in Kollumerzwaag is in de nacht van 27 op 28 augustus ingebroken in de loods en in het kantoor. Wat de dieven mee hebben genomen is niet bekend gemaakt, maar er is wel een kluis opengebroken. Eigenaar Tjipco Gommers zegt nu een beloning uit te loven van 25.000 euro voor de gouden tip die naar de inbrekers wijst.